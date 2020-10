"Vettel tornerà grande in Aston Martin"

Dopo la notizia del divorzio dalla Ferrari si erano sparse voci su un possibile addio alla Formula 1 di Sebastian Vettel. Niente di tutto questo visto che il pilota tedesco nel 2021 sarà al volante dell’Aston Martin, attualmente denominata Racing Point e motorizzata Mercedes, dove prenderà il posto di Sergio Perez.

Una mossa vincente, secondo l’autorevole parere del team principal della Mercedes Toto Wolff, intervistato dal podcast ‘Beyond The Grid’: “Vettel non ha dimenticato come si guida, sono sicuro che nel 2021 sarà competitivo. Un pilota ha bisogno di essere supportato e coccolato. Il cambio di squadra gli darà la giusta motivazione, penso che in questo momento stia attraversando una spirale negativa, ma rappresentare il marchio Aston Martin gli darà una grande spinta”.

Wolff ha però anche dichiarato di non avere mai pensato a mettere sotto contratto Vettel per la Mercedes: “Io e Sebastian siamo amici da molti anni. Tuttavia sono fedele a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, non avrei mai avviato trattative con Vettel senza prima valutare il futuro dei miei attuali piloti. Seb lo ha capito e lo ha apprezzato”.

OMNISPORT | 21-10-2020 18:35