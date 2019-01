"Vi brucerei tutti": i giocatori marocchini escono dal campo

Nuovo brutto e censurabile episodio nel calcio dilettante, riportato dalla Gazzetta dello Sport. Durante la partita tra San Biagio e Nojoume El Atlas, valida per un locale torneo Uisp, in corso a San Biagio, piccola frazione del comune di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova, dalle tribune uno spettatore ha urlato una minaccia nei confronti della squadra ospite: "Vi brucerei tutti".

Il Nojoume El Atlas, compagine composta da diversi giocatori marocchini, ha così deciso di lasciare il campo, costringendo l'arbitro a sospendere la partita. "E' ora di finirla", hanno detto i giocatori del Nojoume, che da dieci anni disputano il torneo mantovano. La minaccia è arrivata dopo un contrasto al 28' che aveva scaldato gli animi in campo: un atleta del Nojoume in particolare ha avuto un battibecco a distanza con uno degli spettatori, che per tutta risposta ha urlato la minaccia razzista.

La ricostruzione dei fatti è stata confermata alla rosea dai vertici Uisp: "La sospensione della gara è avvenuta dopo che i calciatori del Nojoume avevano abbandonato il terreno di gioco. Capisco la loro protesta, dopo quelle frasi inaccettabili di un non qualificato spettatore. Siamo vicini ai calciatori e ai responsabili della squadra. La sensibilità della federazione da sempre è altissima verso il razzismo e siamo addolorati su simili episodi", sono le parole del presidente della sezione mantovana Uisp Gianpaolo Ferrarini.

I vertici dei due club e la Uisp si incontreranno nei prossimi giorni per chiarire la vicenda e stabilire le eventuali punizioni.

