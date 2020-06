"Vi dico dove giocherà Cavani": interisti spiazzati

Sono tante le situazioni di mercato da definire per l’Inter. Più di tutte, la questione più spinosa riguarda l’attacco. Con Lautaro nel mirino del Barcellona, sfumati prima Mertens e poi Werner, l’obiettivo numero uno è diventato Edinson Cavani, nome che intriga non poco i sostenitori nerazzurri. Eppure, c’è una rivelazione che potrebbe gelare gli entusiasmi.

Cavani all’Inter, la rivelazione di Herrera

A parlare del futuro del Matador è stato Ander Herrera, suo compagno di squadra al Paris Saint-Germain, in un’intervista ad As: “So che Cavani vuol giocare in Spagna, è un campionato e un paese che adora molto. Mi faceva molte domande al riguardo. Da quando abbiamo lasciato Parigi, comunque, non ho avuto l’opportunità di parlare con lui e non conosco la situazione attuale”.

Icardi, Cavani e gli intrecci Psg-Inter

I destini di Cavani (e di Herrera) si intrecciano in qualche modo con quelli di Mauro Icardi. L’ex capitano nerazzurro è stato appena riscattato proprio dal Psg per 50 milioni di euro, affare che – secondo molti – potrebbe aver fatto da preludio al passaggio in nerazzurro dell’attaccante uruguaiano. Sarà davvero così, oppure le parole di Herrera, compagno di squadra di entrambi, potrebbero aver fotografato meglio la situazione?

Cavani-Spagna, le reazioni dei tifosi dell’Inter

La rivelazione di Herrera qualche dubbio, a dire il vero, l’ha generato: “E ti pareva, adesso sfuma anche quest’altro“, è la franca ammissione di un tifoso preoccupato, Gianmarco. “Ma Herrera è diventato il portavoce ufficiale di Cavani e del Psg?”, si chiede Gualtiero allegando una serie di faccine sorridenti. “Cavani sarebbe un bel rinforzo, non facciamolo scappare altrove”, sottolinea Federico.

Cavani: le ultimissime

Nel frattempo Cavani, secondo quanto riportato da diverse testate specializzate, ha fatto sapere alle sue pretendenti (tra cui l’Inter) che in ogni caso non si muoverà da Parigi prima di agosto. L’ex centravanti di Palermo e Napoli intende giocare le fasi finali di Champions League con la squadra rossoblu, prima di decidere il suo futuro. Un altro segnale non proprio positivo, in vista di un suo eventuale acquisto.

