Vicario: “Voglio giocare tutte le partite”

Il portiere dell'Empoli avverte le squadre che lo vogliono: non vuole essere soltanto il dodicesimo, anche in una grande

27-05-2023 10:40

L’appetito vien mangiando. Da due anni a questa parte, Guglielmo Vicario è il portiere titolare dell’Empoli. Ruolo che gli ha permesso di esprimersi al meglio, tanto da essere considerato oggi forse il miglior prospetto italiano. L’appetito vien mangiando perché Vicario, adesso, non vuole tornare a fare la comparsa. Anche dovesse accasarsi in una grande tipo l’Inter. Lo ha detto a chiare lettere a Sportweek in una lunga intervista: “Dopo due campionati da titolare sento di voler essere protagonista, giocando tutte le partite. Ho assaporato il gusto del campo e voglio restarci”. Un avvertimento bello forte: chi vuole Vicario, deve garantirgli il posto da numero uno.