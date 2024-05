Vicenza-Avellino, è caso biglietti: via alla prevendita della semifinale playoff, la rabbia dei tifosi ospiti

Prelazione abbonati per quanto riguarda i padroni di casa, più di mille i biglietti a disposizione degli irpini. Le limitazioni provocano l'ira dei campani residenti al Nord.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviata la bellissima partita del “Partenio-Lombardi”, dominata per larghi tratti dalla squadra di Michele Pazienza, per Vicenza ed Avellino è già tempo di pensare al secondo round del doppio confronto che mette in palio l’accesso alla finale playoff di Serie C. Oggi, giovedì 30 maggio, il via alla prevendita della gara di ritorno, in programma domenica 2 giugno allo “Stadio Romeo Menti”. In attesa del fischio d’inizio, previsto per le ore 21, è subito polemica per alcune limitazioni imposte dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) per il settore ospiti, che ospiterà più di mille tifosi biancoverdi, non residenti necessariamente in Campania.

Biglietti Vicenza-Avellino: info, prezzi, prelazione abbonati e vendita libera

La prevendita di Vicenza-Avellino parte alle ore 10 di giovedì sia per i padroni di casa sia per i supporters irpini. A disposizione dei sostenitori biancorossi, più di 9.500 posti a sedere, a fronte di una capienza totale pari a 10.800 unità, compreso un settore ospiti che può accogliere fino a 1.200 spettatori. Essendo una partita playoff, la gestione della prevendita è affidata alla Lega Pro, che può godere del 20% dell’incasso di ogni singolo evento (il restante 80% viene equamente diviso tra le due squadre interessate, ndr). Non valgono dunque gli abbonamenti sottoscritti per la regular season, se non per usufruire del diritto di prelazione messo a disposizione degli oltre 6.000 abbonati veneti: un’opzione che è possibile esercitare dalle ore 10:00 di giovedì 30 maggio fino alle ore 13:00 di venerdì 31 maggio, come comunicato dal L.R. Vicenza sul proprio sito ufficiale.

Dalle ore 15 di venerdì, invece, partirà la fase di vendita libera, fino ad esaurimento biglietti. Il circuito di riferimento è sport.ticketone.it: è possibile acquistare il proprio tagliando online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano da una fase all’altra, con un leggero sconto per i tifosi che acquisteranno il titolo d’accesso in sede di prelazione: si va dai 12€ della Curva Sud, che diventeranno 14 dal venerdì, fino ai 42€ della Tribuna Centrale.

Tutte le info per il settore ospiti

Dopo un frenetico “tam tam” sui social network, nei vari gruppi tematici dei tifosi dell’Avellino, sono state ufficialmente diffuse le info relative alla prevendita per il settore ospiti dello “Stadio Romeo Menti”. Obbligo di Fidelity Card al momento dell’acquisto del biglietto, il cui costo è pari a 14€. Per organizzare la trasferta, ci si può muovere sia sul circuito sport.ticketone.it sia presso i punti vendita autorizzati presenti in Irpinia e in Italia.

“L’U.S. Avellino 1912 – si legge nella nota ufficiale del sodalizio biancoverde – comunica che, in vista della gara Vicenza – Avellino che verrà disputata domenica 2 giugno 2024 alle ore 21.00, partirà domani mattina alle ore 10.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” per un totale di 1200 biglietti. I ticket avranno un prezzo di €14,00 compresi diritti di prevendita e saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card online o attraverso i punti vendita del circuito TicketOne. Prima di procedere all’acquisto dei biglietti sarà necessario pre autorizzare le fidelity card attraverso il seguente link: https://sport.ticketone.it/post-order. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19.00 di sabato 1 giugno 2024.

INFO PER I TIFOSI

Il punto di raccolta per i tifosi biancoverdi è previsto nei pressi dell’uscita “Vicenza Est” dove potranno parcheggiare i propri mezzi e recarsi allo stadio attraverso le navette messe a disposizione.

La polemica degli Irpini del Nord

Non mancano le polemiche a margine delle decisioni prese al termine della riunione del GOS di ieri, complice l’altissima domanda di biglietti registrata in casa Avellino. Dopo la super prestazione dell’andata, entusiasmo palpabile in Irpinia e al Nord Italia, dove risiedono moltissimi supporters biancoverdi emigrati per motivi di lavoro (e non solo). E proprio i tifosi più lontani, geograficamente, dal capoluogo irpino, sono coloro che lamentano la mancanza della Fidelity Card dell’US Avellino, necessaria per acquistare i biglietti per il settore ospiti su TicketOne e sottoscrivibile soltanto al botteghino del “Partenio-Lombardi”, con il servizio online inattivo.

Allo stesso tempo, decine di residenti al Nord si stanno muovendo per acquisire almeno una fetta di tagliandi del settore Distinti, così da evitare la tessera di fidelizzazione, senza rischiare di rimanere con un pugno di mosche in mano. In tal caso, potranno farlo non prima delle ore 15 di venerdì 31 maggio. Sui social, si intrecciano i commenti al veleno di avellinesi e vicentini, con i padroni di casa che non vorrebbero concedere ulteriore spazio ai diretti avversari, considerando l’importanza del fattore campo in una partita di tale portata. La sensazione, però, è che gli ospiti saranno ben più dei canonici 1.200.

Dove vedere Vicenza-Avellino in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Vicenza-Avellino verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. La partita del “Menti” sarà visibile live in streaming gratis sull’app e sul sito di RaiPlay, piattaforma ufficiale della televisione di Stato. Servizio streaming attivo dalle 21 anche su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Radiocronaca integrale del match su Radio Punto Nuovo (FM 99.00 in Campania), con pre gara dalle ore 20, e format “Stadio&Studio” disponibile in diretta Facebook sulla pagina di Prima Tivvù, media partner dell’US Avellino.