Vicenza, caccia a un big per l'attacco

Solo il Carpi sembra resistere allo strapotere del Vicenza nel girone B della Serie C. La squadra di Di Carlo ha un margine importante sulle altre big del girone, dalla Reggiana al Padova, ma la promozione diretta in B, obiettivo dichiarato della stagione, non è ancora certa.

Per questo la famiglia Rosso non farà mancare il proprio apporto a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo quanto riportato dal 'Corriere Veneto' l’attacco biancorosso verrà impreziosito da un nome di spessore in grado di fare la differenza in C, ma soprattutto in B nell’ottica di un prossimo campionato da vivere da protagonisti.

I nomi sono quelli di Federico Melchiorri del Perugia e Daniel Ciofani della Cremonese. L’ex Frosinone non sta convincendo in grigiorosso, ma la Cremonese ha investito tanto per acquistarlo, mentre per Melchiorri sembra in vantaggio il Pescara. Anche il Padova è sulle tracce dell’attaccante marchigiano.

SPORTAL.IT | 20-12-2019 11:28