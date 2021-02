Vicenza-Monza, i convocati di Christian Brocchi

Nella giornata di domani il Monza di Christian Brocchi se la vedrà in trasferta contro il Vicenza, attualmente 12° in classifica a 25 punti. Saranno assenti Paletta e Bellusci in difesa oltre a Kevin Prince Boateng, a cui sarà concesso un turno di riposo. La buona notizia è il ritorno di Super Mario Balotelli, al rientro dopo il problema muscolare.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Anastasio, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola

Centrocampista: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Ricci, Balotelli, Mota, Diaw, D’Alessandro

OMNISPORT | 08-02-2021 17:55