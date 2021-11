Victor Osimhen torna a casa: il Napoli ringrazia l'Inter

25-11-2021 16:07

Victor Osimhen è tornato a casa.

L’attaccante nigeriano del Napoli è stato dimesso nella giornata di giovedì dalla clinica Ruesch, dove era ricoverato da lunedì, all’indomani del terribile scontro con il difensore dell’Inter Milan Skriniar costato al centravanti la frattura dello zigomo sinistro e dell’orbita.

A darne notizia è stata la stessa società azzurra. Inizia ora il lungo periodo di convalescenza: il giocatore dovrà restare a riposo per due settimane prima di essere rivalutato dall’equipe medica del Napoli e dai chirurghi.

Il Napoli, attraverso un’altra nota, ha anche ringraziato i dirigenti dell’Inter e lo staff sanitario nerazzurro per le prime cure prestate domenica sera.

“Victor Osimhen nella mattinata di oggi è stato dimesso dalla clinica Ruesch ed è rientrato a casa dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni e poi sarà rivalutato.

La SSCN e il Dottor Raffaele Canonico ringraziano l’Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen”.

