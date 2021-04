Victor Valdes torna al Barcellona: allenerà nelle giovanili

Victor Valdes si appresta a tornare in quello che è stato il club della sua vita: il Barcellona.

L’ex portiere, che per venti anni è stato legato alla società blaugrana in passato e che della prima squadra è stato titolare inamovibile tra i pali per dodici stagioni, ripartirà da quella che per tanto tempo è stata la sua casa: La Masia.

Secondo quanto riportato da Sport infatti, l’ex estremo difensore che ha appeso i guanti al chiodo nel 2017, ha deciso di accettare l’offerta di Joan Laporta di diventare il nuovo responsabile dei portieri del settore giovanile blaugrana.

Victor Valdes inizialmente non era convintissimo del ruolo che gli era stato proposto, visto che la sua intenzione era quella di sedere in panchina in veste di allenatore, ma alla fine ha accettato la proposta che gli era stata avanzata circa un mese fa.

Per Victor Valdes si tratta di un secondo ritorno al Barça, visto che nel 2019 gli era stata offerta la panchina dell’Under 19, ma quell’esperienza era durata pochi mesi a causa di contrasti con il responsabile del settore giovanile Patrick Kluivert.

Classe 1982, Valdes con il Barcellona ha vinto, tra le altre cose, sei campionati, tre Champions League, due Supercoppe Europee e due Mondiali per club.

Nel 2015 la decisione di lasciare il club blaugrana per ripartire dal Manchester United. Prima di chiudere la carriera da calciatore ha poi vestito le maglie di Standard Liegi e Middlesbrough.

