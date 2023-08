El Piscador Victorino è morto dopo un tentato suicidio: l'ex Cagliari ispirò Holly e Benji

Ha vinto un Mondiale con la sua Nazionale, ha ispirato un personaggio di Holly e Benji, ha fatto tappa in Italia sebbene senza fortuna. El Piscador è deceduto nella notte di mercoledì 30 agosto

30-08-2023 10:57

Il mondo del calcio è in lutto per ciò che è accaduto nelle scorse ore a una leggenda come Waldermar Victorino. Il 71enne, ex giocatore tra le altre del Cagliari, ha prima tentato il suicidio ma il pronto ricovero lasciava qualche speranza di tenerlo in vita: invece no, l’uruguayano è rimasto in condizione critiche durante la notte e, riporta Telemundo, quando i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale ogni speranza è stata vana.

Negli ultimi tempi el Piscador, così come è soprannominato in patria, aveva avuto parecchie difficoltà economiche che non gli consentivano di vivere dignitosamente come era stato in passato.

La carriera di Victorino: l’Italia e le aspettative disattese

Victorino è una vera e propria istituzione in Uruguay, grazie a quanto fatto in Nazionale e nel Nacional con un bottino di 58 reti in 113 apparizioni. Il Mundialito del 1980 gli consentì di raggiungere la fama internazionale, tanto da provare il grande salto nel Vecchio Continente dicendo sì alla chiamata del Cagliari. Enzo Bearzot lo definì uno dei più grandi colpi di calciomercato dell’epoca.

Il sudamericano in Sardegna ci rimase soltanto una stagione con un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative.

El Piscador a Cagliari: 2 reti in Coppa Italia

Discreto in Coppa Italia con 2 gol in 7 partite, ma non pervenuto in campionato dove arriva in doppia cifra (10 in totale) in termini di presenze ma con zero gol all’attivo.

Qualcuno arrivò addirittura ad ipotizzare che avesse un’età diversa, ampiamente superiore, a quella dichiarata per giustificare il fallimento europeo. Dopo il quale el Piscador se ne tornò in Sudamerica con tappa stavolta in Argentina nel Newell’s Old Boys.

La popolarità e Holly e Benji: Victorino iconico

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, con ultima esperienza in Ecuador tra le fila della Liga Deportiva Universitaria di Portoviejo, Victorino si dedicò all’attività di procuratore sportivo. Il suo boom di popolarità lo ebbe comunque negli anni 80, sia per i titoli ottenuti con il Nacional sia per la sua partecipazione al Mondiale che lo rese personaggio iconico.

Grazie alla finale di Intercontinentale del 1981 el Piscador finì addirittura nel popolarissimo manga di Holly e Benji ispirando Ramon Victorino che nel cartone era proprio centravanti dell’Uruguay. Insomma, non è da tutti vantare una cosa del genere per un giocator che comunque con la Celeste ha numeri importanti sintetizzati da 15 gol in 33 partite e con un Mondiale nel proprio palmarès.