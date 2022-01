Vidal, che stangata: dovrà saltare le prossime tre gare del Cile

08-01-2022 09:28

Il Cile dovrà rinunciare ad Arturo Vidal nelle prossime fondamentali partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Argentina, Bolivia e Brasile .

Il centrocampista dell’Inter è stato infatti squalificato per tre turni a seguito di quanto accaduto lo scorso 17 novembre nel corso di una sfida contro l’Ecuador .

In quell’occasione Vidal venne espulso dopo appena 15’ di gioco a causa di un brutto fallo commesso ai danni di Felix Torres Caicedo.

Nel contendere la palla all’avversario, il centrocampista cileno ha infatti colpito l’avversario al volto con il suo piede destro, meritandosi l’immediato cartellino rosso.

Un’espulsione costata carissimo al Cile, che poi ha perso quell’importante gara interna, per la quale Vidal si è subito scusato sia con Caicedo, che con l’arbitro ed i compagni.

Lo stesso giocatore, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia nella quale appaiono diverse emoji con volti che ridono, una cosa questa che in molti hanno interpretato come un commento ironico alla squalifica subita.

Scuse che non sono servite ad evitare il pugno duro che è prontamente arrivato nella forma di una squalifica che rende ancor più in salita il cammino del Cile verso i prossimi Campionati del Mondo.

La ‘Roja’ infatti, è attualmente sesta nel girone di qualificazione sudamericano, a – 1 da Colombia e Perù e quindi virtualmente eliminato. Ha ancora quattro partite a disposizione per cambiare a suo favore il volto della classifica, ma ovviamente non potrà contare in tre occasioni su uno dei suoi uomini di punta.

Vidal tornerà a disposizione della sua Nazionale solo per la gara interna contro l’Uruguay in programma il 29 marzo.

OMNISPORT