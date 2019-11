Video hard in rete, sospeso Voltolini

"La società, in attesa di comprendere l’accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre, comunica la sospensione in via cautelativa dall’attività sportiva del tesserato Matteo Voltolini per una settimana". Questo il contenuto di una nota diramata ieri dalla Reggiana.

Nella nota, pur non menzionandolo, ci si riferisce a un video girato in un bagno di un locale con una coppia (il portiere 23enne e una ragazza) colta in atteggiamenti intimi. La realizzazione e la diffusione del video, a insaputa dei protagonisti, hanno turbato entrambi i ragazzi, che hanno manifestato l’intenzione di sporgere querela nei confronti di chi lo ha realizzato, ma anche diffuso o detenuto.

La Procura sarebbe in procinto di aprire un fascicolo.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 22:20