Vienna, Berrettini eliminato dal baby fenomeno Alcaraz

29-10-2021 16:59

Matteo Berrettini è stato eliminato a sorpresa ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna: il tennista azzurro è stato sconfitto in tre set dal baby fenomeno Carlos Alcaraz, 18 anni e numero 42 del mondo, con i parziali di 6-1, 6-7, 7-6.

Per Alcaraz è la seconda vittoria contro un giocatore Top Ten, dopo il successo contro Tsitsipas agli Us Open: ora affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Zverev e Auger-Aliassime.

Il tennista romano non entra subito in partita e buca totalmente il primo set, perso 6-1: l’iberico mette in scena una prestazione praticamente perfetta mentre il nostro viene tradito anche dalla sua arma migliore, il servizio. Berrettini torna in corsa nel combattutissimo secondo parziale, vinto al tie-break con esperienza per 7-2. L’azzurro nel terzo set rimonta da 4-1 a 4-4, allungando il parziale fino al tie-break, che questa volta sorride allo spagnolo.

