Vieri: Balotelli può segnare un gol a partita

Vieri non poteva certo perdersi l’ennesimo esordio dell’amico Mario ieri pomeriggio nel Monza. Esordio fortunato quello di Balotelli, condito con un gol dopo soli 4 minuti che ha spianato la strada ai brianzoli per la vittoria contro la capolista Salernitana.

Vieri tramite una diretta sulla sua ‘Bobo tv’, ha parlato proprio dell’esordio di SuperMario con la sua nuova maglia: “Il Monza ha dominato, ha fatto una bella partita. Balotelli ha fatto gol dopo pochi minuti ma si è mosso pochissimo. Deve entrare in condizione, non giocava da diversi mesi, ma a livello di testa è col Monza. Si è dato da fare, sembrerebbe tutto bene perché ha fatto giù un gol e hanno vinto 3-0. Balotelli se arriva in condizioni fisiche accettabili rischia di fare un gol a partita, il Monza andrà in Serie A e Brocchi sta facendo un buon lavoro”.

OMNISPORT | 31-12-2020 13:43