Vieri contro Mediaset: Fatto fuori senza motivo

Lunedì riparte su Italia1 Tiki Taka nella versione condotta da Piero Chiambretti ma mai c’erano state tante polemiche prima del debutto. Il passaggio da Pierluigi Pardo al conduttore torinese è stato traumatico. Ad accendere la miccia sono state inizialmente le polemiche legate alla mancata partecipazione di Pistocchi, che Chiambretti avrebbe voluto ma che è rimasto fuori con Mediaset che però nega di aver posto alcun veto. Ora è il caso di Bobo Vieri.

Vieri segue le orme di Cassano

L’ex attaccante dell’Inter nella passata stagione formava un duo-show con Antonio Cassano. I loro duetti – tra il serio e il faceto, tra aneddoti e giudizi taglienti – erano memorabili. Una coppia però spezzata quando FantAntonio fu fatto fuori a programma in corso. Si disse che aveva litigato con Giorgia Venturini e che fosse arrivato un diktat dall’alto per escluderlo dal programma. Stessa sorte che sarebbe toccata a Vieri.

Vieri annuncia battaglia legale con Mediaset

E’ stato lo stesso Vieri a dare la notizia in un’intervista al Corriere della Sera: «No, non ci sarò a Tiki-Taka. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali».

Vieri vede la Juve davanti a tutti

Non potendolo fare in tv, Vieri fa al Corriere i suoi pronostici e vede la Juve ancora protagonista ma indica in Chiellini il vero uomo in più dei bianconeri: «Con Giorgione al top, il discorso scudetto rischia di chiudersi molto presto. La Juve ha una rosa devastante, è già di suo una grandissima squadra, nettamente più forte delle altre. E con il capitano in condizioni buone si alza il livello dell’intero gruppo, non solo della fase difensiva. Chiellini è uno dei difensori più forti al mondo, ha qualità, carisma, fisicità, forza mentale. La sua presenza in campo trascina gli altri».

Vieri elogia anche Pippo Inzaghi

Nella combriccola di amici di Vieri c’è sempre anche Pippo Inzaghi, con cui questa primavera ha condiviso tante puntate della fortunata “Bobo tv” sui social e a lui vanno altri elogi: “Voto 10! Non si è fatto problemi a scendere di categoria, a riprendere un certo percorso. Ha dominato in B col Benevento, battendo tutti i record. E nulla era scontato. Non deve dimostrare niente a nessuno».

SPORTEVAI | 18-09-2020 08:39