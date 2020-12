Vieri: "L'Inter deve dare qualcosa in più"

Christian Vieri ex attaccante dell’Inter è tornato a parlare della sua ex quadra e della stagione che stanno vivendo i nerazzurri di Antonio Conte.

Non manca una provocazione sul gioco espresso dalla formazione di Milano: “Vincere delle partite non belle ci sta in un anno, io ho giocato in passato all’Inter e in quelle squadre sei obbligato a vincere dando anche qualcosa in più. Giochi a San Siro, devi dare qualcosa in più, devi dare un gioco, devi farlo. All’Inter devi vincere, come alla Juventus o al Milan, ma hai una maglia gloriosa e devi giocare bel calcio. Vincere giocando male è poco, noi lo facevamo con Cuper ma devi dare qualcosa in più.”

OMNISPORT | 21-12-2020 23:20