Vieri si sbilancia su Inter-Juve e dà un consiglio al Milan

Dopo un avvio soft anche Bobo Vieri si sta rivelando una risorsa preziosa nella nuova edizione di Tiki-Taka, il talk show sportivo di Italia1 condotto da Pierluigi Pardo. L’ex bomber dell’Inter sta prendendo sempre più dimestichezza con gli studi tv ed appare sempre più sciolto nelle analisi, facendo da spalla allo scatenato Cassano.

LA SFIDA – Vieri si è soffermato a lungo sull’Inter e non solo perchè è la sua ex squadra. L’ex attaccante nerazzurro è contento di come stanno andando le cose e spiega: “Conte sta dando grande carattere: l’Inter fisicamente è al top. Ha grande forza mentale e grande coraggio”.

BIG-MATCH – Ovviamente tutti aspettano il big-match di domenica sera. Se per Cassano l’Inter pensa solo alla Juve (“a Conte non frega niente del Barcellona. Li gaserà talmente tanto che esploderà lo stadio: preferisce vincere tutta la vita contro la Juve. Lui dirà che giocheranno la partita della vita, ma sta pensando alla Juve”) Vieri la vede diversamente.

CHAMPIONS – Bobo dice: “L’Inter ha fatto sei partite e 18 punti, ora c’è questa partita con la Juve, non vuol dire niente chi vince e chi perde, ma tutto il mondo la guarda. Non sarà però decisiva”. Poi passa alla Champions e si sbilancia: “L’Inter può vincere tranquillamente a Barcellona, non c’è Messi. Conte li massacra negli allenamenti, sono preparati: con la Sampdoria hanno fatto una grande partita, quest’anno è dura battere l’Inter”.

CASO MILAN – Infine Vieri dà un consiglio al Milan e si arrabbia quando sente parlare di esonero di Giampaolo: “Ma è possibile che venga mandato via solo dopo un mese? Così non dai stabilità alla squadra, e chi prendi? Non si fa. Non è il Milan di Giampaolo? Ma ci vuol tempo, dategli tempo sono passate solo sei giornate”.

SPORTEVAI | 30-09-2019 10:18