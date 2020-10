Vietto all'Al Hilal, addio allo Sporting

Luciano Vietto, a soli 26 anni, lascia il calcio europeo e prova l’avventura in Arabia Saudita. Ufficiale il suo passaggio dallo Sporting CP all’Al-Hilal, che acquista il 75% del suo cartellino.

Nell’ultima stagione allo Sporting, Vietto in campionato ha segnato solo cinque goal in 27 presenze. L’anno prima, in prestito dall’Atletico Madrid al Fulham, aveva timbrato addirittura un solo goal.

Qualche anno fa, il 7 luglio del 2015, venne acquistato dall’Atletico Madrid per 20 milioni di euro: era l’astro nascente del calcio argentino dopo l’ottima stagione al Villarreal.

Poi però il calo continuo, anno dopo anno. E ora Vietto proverà a giocare in Arabia Saudita per rilanciare la sua carriera.

OMNISPORT | 25-10-2020 10:24