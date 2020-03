Vigilia Juve-Inter, Conte smorza i toni

Vigilia particolare a dir poco quella del match tra Juventus e Inter, che dopo i rinvii e le accese polemiche si giocherà, senza tifosi sugli spalti, domenica sera. Alla vigilia dell'incontro il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato al canale ufficiale del club, provando a smorzare i toni.

"In questo periodo bisogna cercare di riportare un po' i giusti valori di questo sport. Il calcio trasferisce valori umani e sportivi – ha dichiarato il tecnico -. Non è semplice, la situazione è delicata. Tutti abbiamo famiglie e la cosa che sta accadendo non ci lascia indifferenti. E' inevitabile che tutti stiano cercando di affrontare la situazione nel migliore dei modi, ma il giorno della partita serve un programma ben preciso".

Sull'atmosfera in cui le due squadre giocheranno, Conte ha aggiunto: "Difficile immaginare come sarà, il pubblico è importante quando si gioca a calcio, sprattutto in partite così belle. Il momento però è delicato e la salute viene prima di tutto. Dobbiamo essere bravi ad adeguarci e restare più al sicuro possibile".

