Vigorito blinda Viola: incontro per il rinnovo

Il Benevento non ha nessuna intenzione di privarsi di Nicolas Viola, ed è pronto a rinnovargli il contratto in scadenza tra un anno.

Secondo quanto riporta ottopagine.it, nelle ultime ore c'è stato un ulteriore incontro con il presidente Vigorito, che gli ha proposto un'offerta allettante per restare in giallorosso. Ma in ogni caso, anche se dovesse rifiutare il prolungamento, il giocatore, cercato da Chievo e Cagliari, non si sposterà dagli Stregoni.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 10:05