Villarreal-Arsenal 2-1: Pepè tiene in corsa i Gunners

Il Villarreal di Emery batte 2-1 l’Arsenal nel primo round delle semifinali di Europa League. Gunners ko al ‘Estadio de la Ceramica’, ma in piena corsa per il passaggio del turno grazie al rigore di Pepè.

I ‘Sottomarini Gialli’ giocano un gran primo tempo: nel giro di mezz’ora, sbloccano il match col diagonale da dentro l’area di Trigueros e raddoppiano grazie all’ex napoletano Raul Albiol con un tap-in facile facile sotto porta.

L’Arsenal però nella ripresa reagisce e, nonostante l’espulsione di Ceballos, trova il goal dell’1-2 dal dischetto con Pepè (penalty assegnato per intervento di Trigueros su Saka). Nel finale in 10 anche il Villarreal per il rosso a Capoue, che si fa male in occasione del fallo commesso ed esce in barella, mentre a 5′ dal termine nella squadra di Arteta da segnalare il ritorno in campo dopo l’assenza prolungata causa malaria di Aubameyang.

Il Villarreal conserva il minimo vantaggio – salvandosi in pieno recupero con la risposta di Rulli sullo stesso Aubameyang – e strappa la vittoria, mattoncino preziosissimo nella corsa alla finale in vista del ritorno di giovedì prossimo ad Emirates.

IL TABELLINO

VILLARREAL-ARSENAL 2-1

MARCATORI: 5′ Trigueros (V), 29′ Albiol (V), 73′ rig. Pepè (A)

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth (70′ Gaspar), Albiol, Pau Torres, Pedraza (80′ A. Moreno); Parejo, Capoue, Trigueros (80′ Moi Gomez); G. Moreno, Alcacer (46′ Coquelin), Chukwueze. All. Emery.

ARSENAL (3-5-1-1): Leno; Chambers, Holding, Marì; Smith Rowe (95′ Elneny), Ceballos, Partey, Xhaka, Saka (85′ Aubameyang); Odegaard (63′ Martinelli); Pepè (95′ Willian). All. Arteta.

Arbitro: Soares Dias

Ammoniti: Pau Torres (V), Partey (A), Aubameyang (A)

Espulsi: 57′ Ceballos (A), 80′ Capoue (V)

OMNISPORT | 29-04-2021 23:13