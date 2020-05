Villas Boas chiama Joao Mario

Una delle priorità di Beppe Marotta in vista del prossimo mercato è quella di trovare una sistemazione a Joao Mario. Il centrocampista non verrà riscattato dal Lokomotiv Mosca e Antonio Conte ha già fatto sapere di non voler puntare su di lui.

Si è fatto avanti l'Olympique Marsiglia di Villas Boas, connazionale di Joao Mario, che però non è disposta a sborsare più di 15 milioni di euro e chiederà al giocatore di ridursi drasticamente l'ingaggio, che ad oggi ammonta a 5,5 milioni.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 16:52