Villeneuve avverte Russell: “Facile fare bene in Williams...”

09-02-2022 10:43

Archiviato quanto di buono fatto in Williams, ora per George Russell la musica cambierà radicalmente. Il Passaggio tra la scuderia inglese e quella tedesca è un salto tanto importante quanto delicato per la carriera del talento britannico.

L’ex alfiere della Williams ha terminato una lunga gavetta di tre anni, fatta di qualche errore e tantissime prestazioni spettacolari, ed è ora pronto per cercare di trovare il suo spazio tra i grandissimi del Circus. E’ per questo motivo che in casa Mercedes c’è anche molta curiosità e aspettativa nei suoi confronti.

Dalla prossima stagione che prenderà ufficialmente il via il 20 Marzo, si può tranquillamente affermare che la Mercedes abbia in casa due potenziali prime guide anche se bisognerà vedere se il nuovo arrivato sarà in grado di essere veloce quanto il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

Secondo il campione del mondo 1997 Jacques Villeneuve, ultimo pilota a vincere il titolo con la Williams, brillare in un team di fondo classifica è molto più facile che farlo quando si corre tutto le settimane per cercare vittorie e podi.

“Non sappiamo il vero valore di George – ha messo in guarda il campione canadese, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport – è vero, ha fatto una buona gara quando ha sostituito Lewis in Bahrain. Era facile fare buona impressione alla Williams ma resta un interrogativo che cosa sarà capace di fare nell’arco di una stagione con la pressione che si ha addosso in una grande squadra e avendo Hamilton come compagno di squadra. Talento ne ha, ma è quello di un campione o sarà un altro Bottas capace soltanto di fare qualche buona gara?”.

Come al solito dopo tante parole, il responso sarà affidato alla pista, vero e unico giudice supremo.

