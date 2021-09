Viñales, emozione Aprilia: "Ciò di cui avevo bisogno"

Neppure un mese dopo il licenziamento dalla Yamaha, Maverick Viñales è pronto per iniziare la nuova avventura con l’Aprilia.

Non in un test, già svolto con successo a Misano, ma in una gara vera e propria, il Gp di Aragon che segnerà il debutto dello spagnolo con la scuderia di Noale.

Inevitabile che le attenzioni dei media nella conferenza stampa di inizio weekend fossero tutte per l’uomo del giorno:

“Non vedo l’ora di iniziare. So che dovrò imparare molte cose rapidamente, ma questo non mi spaventa – ha detto Viñales – Queste ultime sei gare della stagione mi serviranno a prepararmi in vista della prossima”.

L’inizio anticipato della nuova esperienza a stagione in corso ha sorpreso tanti: “Il fatto che il test sia andato bene e il podio di Espargaro a Silverstone mi hanno convinto hanno acceso il fuoco dentro di me, con Aleix ci alleniamo spesso insieme e abbiamo parlato a lungo dell’Aprilia – ha spiegato Maverick – Avevo bisogno di qualcosa di diverso e qui l’ho trovato, a Misano mi sono tolto un peso dalle spalle perché avevo bisogno solo di correre e divertirmi. Differenze con la Yamaha? È presto per dirlo, di sicuro questa moto accelera in modo molto diverso…”.

Viñales ha infine smentito di aver pensato a correre in Superbike per restare in allenamento: “Volevo essere qui e ce l’ho fatta, volevo iniziare a lavorare da subito per il futuro”.

OMNISPORT | 09-09-2021 18:20