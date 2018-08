Viñales non si nasconde: 'Puntiamo a vincere'

Due vittorie e un secondo posto, compreso il periodo della Moto3. Questo l’esaltante bottino che Maverick Viñales ha saputo ottenere in carriera sul circuito di Silverstone. Il feeling sembra confermarsi nelle prime libere del venerdì, chiuse al terzo posto: "Silverstone è un circuito in cui amo molto andare. Adoro ogni curva di questo tracciato e la combinazione tra pista e moto aiuta molto. Cercheremo di lottare per la vittoria" ha detto lo spagnolo della Yamaha, che pregusta un weekend da protagonista.

"Ci sono ancora margini di miglioramento per quanto riguarda lo stile di guida e l'elettronica, ma siamo a buon punto”.

SPORTAL.IT | 24-08-2018 21:35