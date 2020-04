Vincenzo Nibali è pronto: "Si dovrebbe ripartire"

Vincenzo Nibali si sta allenando in vista della ripresa della stagione ciclistica: secondo indiscrezioni, presto gli atleti torneranno in strada a competere. "Vediamo come si svilupperà questa stagione, è un punto interrogativo. Alcuni rumors dicono che da giugno in poi si dovrebbe ripartire: speriamo. Il Tour de France potrebbe slittare di una settimana. L’organizzazione dovrebbe fare un comunicato nelle prossime settimane. Io comunque devo solo mantenermi e stare attento all’alimentazione", sono le sue parole a Sky.

"Mi sto allenando a casa, sono in contatto con la mia squadra, vediamo quando sarà possibile allenarsi nuovamente in strada. Le Olimpiadi nel 2021? I Giochi sono sempre un mio obiettivo".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 09:09