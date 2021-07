Vincenzo Nibali: "Forse vi ho abituato troppo bene"

La nazionale di ciclismo azzurra è rimasta a secco nella prova in linea vinta da Carapaz a Tokyo 2020, ma Vincenzo Nibali non boccia la prestazione del quintetto italiano: “Ci è mancato il risultato finale ma abbiamo corso davvero bene, abbiamo giocato le nostre carte nel modo giusto”.

“Abbiamo cercato di anticipare più volte, io sono uscito nel momento giusto con Evenepoel: ci abbiamo provato ma non ci hanno concesso spazio e a quel punto abbiamo fatto il ritmo per far prendere la salita nelle prime posizioni a Bettiol e Moscon. Anche perché chi ha tentato azioni, come me e Remco, poi si è visto presentare il conto”.

“Siamo venuti senza un leader unico ben definito sapevamo che dovevamo cercare di creare delle situazioni particolari, abbiamo provato a muovere le cose. Ogni gara ha la sua storia ma bisogna accettare il risultato”, ha continuato lo Squalo.

Nibali non è riuscito a brillare: “Tutti si aspettano sempre grandi cose da me? Forse vi ho abituato troppo bene…“, ha risposto secco il corridore siciliano.

OMNISPORT | 24-07-2021 21:25