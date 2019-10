Eutanasia a 40 anni: morta la campionessa Marieke Vervoort

Il mondo dello sport piange Marieke Vervoort: la campionessa paralimpica si è spenta all’età di 40 anni dopo aver scelto la pratica dell’eutanasia, legale in Belgio. La Vervoort aveva vinto in carrozzina una medaglia d’oro nei 100 metri e ottenuto un argento nei 200 alle Paralimpiadi di Londra 2012; alle Paralimpiadi di Rio, nel 2016, aveva vinto l’argento nei 400 e si era presa il bronzo nei 100.

Proprio in occasione della conquista della quarta medaglia olimpica aveva fatto questo annuncio: “Mi sto ancora godendo ogni piccolo momento. Quando avrò più giorni brutti che buoni, allora ho già i miei documenti di eutanasia, ma il tempo non è ancora arrivato”.

La Vervoort soffriva da quando aveva 14 anni di un’incurabile malattia muscolare degenerativa, e aveva dichiarato che, quando il dolore sarebbe diventato insopportabile, se ne sarebbe andata. E così ha fatto martedì.

La Bbc riporta che l’atleta riusciva a malapena a dormire, e negli ultimi tempi aveva avuto anche attacchi epilettici, che l’avevano portata ad abbandonare le gare.

“Mi godrò ogni piccolo momento della mia vita e aggiungerò più energia alla mia famiglia e ai miei amici, cosa che non potevo fare prima perché dovevo allenarmi ogni giorno”.

Alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro aveva spiegato che l’accesso alla morte assistita le aveva dato il coraggio di continuare a vivere, ancora per un po’: “Non è un omicidio. Dà una una sensazione di riposo alle persone. Se non avessi ottenuto quei documenti (per l’eutanasia ndr) penso che mi sarei già suicidata, perché è molto difficile vivere con così tanto dolore e sofferenza e questa insicurezza”.

“So che quando sarà abbastanza per me, ho quei documenti”, sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 11:06