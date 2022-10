04-10-2022 15:53

Il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Brasile la pratica per la richiesta di estradizione per l’ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che subì abusi in un locale a Milano nel 2013.

Dell’invio della richiesta di estradare verso l’Italia dell’ex rossonero è stato informato l’Ufficio esecuzione della Procura milanese, che nei mesi scorsi ha emesso un mandato d’arresto internazionale, con istanza di estradizione con atti firmati dal pm Adriana Blasco.