Virginia Mihajlovic svela il sogno di papà Sinisa realizzato all’ultimo e il suo desiderio per il futuro

Ospite di Sivlia Toffanin a Verissimo, Virginia Mihajlovic ha raccontato la gioia per la nascita del secondo figlio e svelato il sogno più grande del padre Sinisa, realizzato l'anno prima della sua scomparsa

Da poco diventata mamma di Leone Sinisa, Virginia Mihajlovic è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 20 ottobre, durante la quale ha parlato della felicità per la nascita del secondo figlio e svelato il sogno più grande di suo padre e da lei realizzato poco prima della sua scomparsa con la nascita della primogenita Violante.

Virgina sulla nascita di Leone: “Primo momento di felicità dalla scomparsa di papà”

Superare il dolore per la scomparsa di un padre non è cosa semplice e lo sa benissimo Virginia Mihajlovic, figlia dell’ex giocatore e allenatore Sinisa scomparso poco meno di due anni fa. Un dolore che, come racconta a Verissimo, non le ha permesso di vivere veri e propri momenti di pura felicità.

Almeno fino alla nascita del secondo figlio Leone Sinisa – chiamato così perché: “Leone era il mio nome preferito da sempre e appena ho saputo che si sarebbe trattato di un maschio non ho avuto dubbi sul dargli Sinisa” – avvenuta circa un mese fa: “La nascita di Leone Sinisa è stata dopo due anni dalla perdita di papà il primo momento in cui ho provato davvero la felicità, sensazione che non riuscivo a provare da quel giorno. È stata un’emozione assurda, la prima emozione forte da quando è scomparso mio padre”.

Virginia: “Sento papà ancora vicino, come se non se ne fosse andato”

Virginia ha parlato anche di come continua a percepire suo padre vicino nonostante la sua scomparsa: “Sento sempre mio padre vicino, a volte è come se non fosse mai andato via. Ancora oggi se parlo di lui con Alessandro gli chiedo ‘Ma è normale che sento come se lui fosse ancora qua?’. È ovvio che quando poi ritorni alla realtà e sei magari sola e realizzi il pensiero di non poter condividere una gioia così intensa come la nascita di un figlio con un papà, diventi triste”.

Il sogno di Sinisa Mihajlovic

Virginia ha anche raccontato il sogno più grande del padre Sinisa, che – oltre a volere una famiglia numerosa con tanti bambini, cosa che è riuscito a realizzare – sognava di diventare nonno. Sogno realizzato proprio l’anno prima della sua dipartita grazie a sua figlia Virginia, che ebbe Violante, la prima bambina avuta con Alessandro Vogliacco, nel 2021:

“Il sogno di mio padre era avere tanti figli e infatti noi siamo tanti e avere anche molti nipoti. Per fortuna sono riuscita a regalargli una nipote e a farlo diventare anche nonno e non era una cosa scontata visto che sono diventata mamma a 23 anni. Anche se per poco è stato un nonno e poi amava Violante. Ancora mi ricordo una frase che mi disse, eravamo in albergo a Bologna da lui ed ero incinta, stavamo mangiando sushi, eravamo io, Alessandro e mio papà e lui mi disse: ‘Mamma mia, non vedo l’ora di andare a prendere mia nipote all’asilo’. Aveva proprio questo sogno di prenderla all’asilo, portarla al parco. Aveva questi sogni semplici. Aveva un senso profondo della famiglia e ha trasmesso a tutti quanti questo valore. Tutti noi cinque siamo infatti ragazzi semplici, attaccati alla famiglia e alle cose essenziali della vita”.

La commozione al video su papà Sinisa e il sogno per il futuro

Durante la puntata è stato mostrato anche un video che raccoglieva immagini di Sinisa e del suo rapporto con la nipote Violante, oltre a spezzoni di una precedente intervista sempre a Verissimo di Virginia, che nel guardare lo schermo con il volto del padre ha sfogato la sua commozione versando qualche lacrima.

La figlia di Mihajlovic ha poi svelato il sogno di avere una famiglia numerosa proprio come quella in cui l’ha fatta crescere il padre, motivo per cui ha detto di pensare già a un’altra maternità in futuro: “Visto che ho avuto tanti fratelli vorrei fare lo stesso per Violante e Leone e regalarli almeno un altro fratello”.