Virginia Wade: "Raducanu un bersaglio, tutti vogliono batterla"

08-12-2021 16:43

A Radio Times, Virginia Wade ha mandato un messaggio alla sua connazionale Raducanu: “Ci sono un sacco di giocatrici molto brave e lei adesso è diventata un bersaglio. Tutti vogliono disperatamente batterla”.

Sugli accordi lucrativi, la Wade spera che non influenzino negativamente la Raducanu: “Ottenere tutte queste sponsorizzazioni può far girare la testa a questi giovani giocatori. Devi ricordare che hai ottenuto [contratti] perché sei un buon tennista, e non per altre ragioni. Quindi è meglio che continui ad essere un buon tennista”.

OMNISPORT