Virtus, Baraldi spegne il sogno Polonara: "Mercato chiuso"

06-01-2023 16:28

Il roster della Virtus Bologna non si arricchirà con Achille Polonara. Anzi, non si arricchirà affatto. All’indomani dell’impresa in Eurolega sul parquet del Barcellona a gelare le speranze dei tifosi delle V nere circa il possibile arrivo del nazionale azzurro, poco impiegato all’Efes nella prima parte di stagione, ha pensato l’amministratore delegato Luca Baraldi, in un’intervista concessa al ‘Corriere di Bologna’.

“Non ci saranno movimenti in entrata o in uscita, il nostro mercato è chiuso perché riteniamo di avere un roster attrezzato per raggiungere gli obiettivi stagionali. Abbiamo ricevuto richieste per qualche nostro giocatore, ma le abbiamo rifiutate”.

Parole molto chiare, che caricano di responsabilità l’attuale rosa di Sergio Scariolo oltre che lo stesso coach bresciano, che era già parso “preparato” all’evento dopo il successo interra catalana: “Speravamo di poter rinforzare la squadra ma non credo che sarà così” le parole del tecnico campione d’Europa con la Spagna.

Per Polonara, quindi, si chiudono le porte per un eventuale ritorno in Italia, rinviato almeno di qualche mese. La dead-line per i trasferimenti interni tra squadre di Eurolega è fissata per lunedì 9 gennaio: dopo quella data, in caso di cambio di maglia, l’ex Sassari e Baskonia non potrebbe più scendere in campo nella massima competizione internazionale.