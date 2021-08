Virtus Bologna, Belinelli suona la carica: “Vincere è sempre il nostro obiettivo”

Anno nuovo, stessa ambizione: vincere. Alla sua seconda stagione in maglia Virtus Bologna, Marco Belinelli non cambia approccio e punta deciso nuovi traguardi.

“Noi stiamo lavorando molto bene. Ci vorrà un po’ di tempo, ma siamo un’ottima squadra, competitiva con molte carte da giocare sul campo. Vincere è sempre il nostro obiettivo” ha dichiarato l’ex Spurs durante la presentazione della squadra al Palaghiaccio di Folgaria.

“Mi aspettavo di vincere così presto? Sinceramente no, ero contentissimo di essere arrivato in questa organizzazione, il mio obiettivo era vincere il più possibile. Non mi aspettavo di dominare i playoff, ma è stato bellissimo. Ci ha dato tanta carica, anche per quest’anno”.

Il passo successivo, dopo essersi appuntati lo scudetto sul petto, sarà centrare la qualificazione in Eurolega passando dall’Eurocup, un obiettivo questo per il quale l’esperienza e la motivazione del nativo di San Giovanni in Persiceto saranno a dir poco fondamentali.

