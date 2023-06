Virtus Bologna: biennale per Mannion al Baskonia

Trasferimento a Vitoria per l'azzurro: quest'anno, in A1, ha messo a segno 9,8 punti con poco più di 20 minuti di media a partita

27-06-2023 13:22

Nico Mannion è un nuovo giocatore della squadra spagnola del Baskonia di Vitoria. L’ex Virtus Bologna ha firmato un biennale con gli iberici dopo un’annata complicatissima con le V nere. In A1, infatti, ha giocato appena 20 minuti di media a partita, mettendo a segno 9,8 punti (sempre di media). In Eurolega queste statistiche si abbassano ulteriormente: 5 punti in 13 minuti nelle 19 partite giocate in cui Sergio Scariolo ha deciso di utilizzarlo. Normale che dopo una stagione di questo tipo, il cestista italiano cercasse una nuova sfida dove può essere importante.