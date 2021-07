Virtus Bologna choc: Hunter positivo all'antidoping dopo la festa scudetto

Solo qualche giorno fa, la Virtus Bologna ha dato la notizia del rinnovo di Vince Hunter, uno dei protagonisti dello scudetto: “Il rinnovo di Hunter conferma la continuità con l’idea tecnica iniziata due estati fa – il commento di Paolo Roco, direttore generale della Virtus -, continuità che fortifica il senso di appartenenza al club e il legame con città e tifosi. Vince compirà 27 anni ad agosto, lavora con molta professionalità per la squadra e lo sviluppo delle sue qualità individuali”.

Adesso, invece, è arrivata la doccia fredda per la Virtus Bologna. Hunter è stato infatti fermato in via cautelativa, a seguito di un controllo antidoping in occasione di gara-4 di finale scudetto con Milano, proprio il match che ha decretato la vittoria per il club.

Il 26enne americano è risultato positivo al Carboxy THC. Una notizia che ha provocato diverse reazioni social. I tifosi della Virtus Bologna non hanno certo gradito, ma ad alzare maggiormente la voce sono stati i fan dell’Olimpia Milano. C’è chi vorrebbe sanzioni molto più drastiche, che possano colpire anche il club e rimettere in discussione lo scudetto, ma al momento l’unico ad essere punito sarà Hunter.

Difficilmente verrà messo in discussione il 16esimo titolo della Virtus Bologna, atteso per ben 20 anni in casa bianconera. Ma sicuramente, la notizia che ha scioccato il basket italiano, non passerà in secondo piano.

OMNISPORT | 05-07-2021 19:57