Virtus Bologna: definite le tempistiche per il sostituto di Udoh

La Virtus Bologna ha iniziato la stagione vincendo e ribadendo la propria superiorità attuale sull’Olimpia Milano. Dopo il clamoroso 4-0 della finale scudetto di giugno ecco il 90-84 della finale di Supercoppa Italiana, successo anche più netto di quanto abbia detto il risultato, con i campioni d’Italia capaci anche di sfiorare il +20.

La brutta notizia della competizione è però il grave infortunio al ginocchio subito da Ekpe Udoh, uscito in barella contro Tortona a causa di una lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro che lo costringerà a un lungo stop.

Intervistato da ‘Bolognasportnews’ l’amministratore delegato Luca Baraldi ha parlato dei tempi di recupero del nigeriano, annunciando l’inserimento quasi imminente di un altro giocatore nella rosa di Sergio Scariolo:

“Stiamo cercando un pivot, non abbiamo fretta e non vogliamo sbagliare. Jaiteh e Tessitori sono giocatori forti, ma per il gioco di Scariolo è necessario sostituire Udoh, che speriamo di riavere per i playoff. Non credo che definiremo la cosa prima della partita di Trento, ma a breve faremo questo innesto che riteniamo fondamentale, aspettando il rientro di Mannion”.

Le prime indicazioni della stagione sono comunque positive: “La partita contro Milano, al di là della vittoria e del fatto di averla ottenuta contro il nostro avversario per eccellenza, ci ha dato la conferma che abbiamo allestito un buon roster. Credo che siamo più forti dell’anno scorso dal punto di vista tecnico e qualitativo”

OMNISPORT | 23-09-2021 11:08