Virtus Bologna, Hackett "Il derby andava vinto a ogni costo"

14-03-2022 12:51

Nella serata di ieri, sofferto successo della Virtus Bologna che ha la meglio nel derby contro la Fortitudo per 85-82 grazie ai 17 di un subito decisivo Daniel Hackett lasciando l’Aquila all’ultimo posto della classifica, insieme a Cremona.

Proprio Daniel Hackett, ultimo arrivato nella squadra di Scariolo dal CSKA Mosca, al termine della battaglia con la Fortitudo Bologna, si è presentato davanti ai giornalisti rilasciando una veloce intervista. “I derby si vincono o si perdono e questo l’abbiamo vinto. È stata una partita fantastica, non potevo chiedere di meglio per il mio ritorno nel campionato italiano”.

Il match diieri sera non è certo stato facile: la Fortitudo ha lottato come è giusto che fosse, riuscendo in qualche caso a creare più di un grattacapo ai campioni d’Italia. Hackett è conscio che qualcosa vada ancora messo a posto, ma la Virtus, grazie anche all’arrivo di Shengelia, è sulla buona strada.

“Sono contento perché è stata una vittoria di squadra. Abbiamo dovuto aggiustare un po’ di cose con il mio arrivo e quello di Shengelia, ma stiamo lavorando bene e i ragazzi sono stati fantastici nell’aiutarmi.”

