Virtus Bologna, Mannion out per tanto tempo

L’abbiamo lasciato così Mannion qualche giorno fa: “Questa sera la squadra verrà presentata a Folgaria e come saprete io non potrò esserci. Ci tengo a scusarmi con i tifosi che con ogni mezzo mi stanno facendo sentire il loro calore da quando sono atterrato a Bologna, non immaginate quanto vorrei essere lì insieme ai miei compagni. Ma sto migliorando e presto sarò con loro. Colgo l’occasione per ringraziare la Società, in particolar modo Massimo Zanetti, Luca Baraldi e Paolo Ronci, tutto lo staff medico, Sergio Scariolo e Matteo Panichi per la loro vicinanza e tutto quello che stanno facendo per me. Non vedo l’ora di poter ripagare sul campo i loro sforzi e la vostra attesa. Forza Virtus!”.

L’ex giocatore Nba, il talento più cristallino del basket italiano, è alle prese con un’infezione intestinale a seguito delle Olimpiadi di Tokyo. Il giocatore simbolo del futuro azzurro ne avrà per diverse settimane e la Virtus Bologna è costretta a intervenire.

Queste le parole di Scariolo, il coach dei campioni d’Italia: “Mannion ne avrà per diverse settimane, e non ci sarà per l’inizio del campionato – ha spiegato l’ex c.t. della Spagna – e quindi ci serve un giocatore per evitare di spremere gli altri. Siamo alla ricerca sul mercato di un elemento da inserire, un playmaker che possa anche rimanere in futuro. Per questo, più che un elemento esperto, puntiamo su giovane che possa dare qualcosa di importante”.

Un brutto colpo per la Virtus ma anche per l’Italbasket. La speranza è che Mannion possa tornare il prima possibile e non aggravarsi nelle prossime settimane. L’ex Golden State ha perso diversi chili e la ripresa non sarà semplice, l’intervento sul mercato è necessario.

OMNISPORT | 04-09-2021 12:20