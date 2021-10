Virtus Bologna, Mannion: “Sono molto contento di giocare domani”

15-10-2021 15:56

Finalmente è arrivato anche il giorno di Nico Mannion.

La Virtus Bologna può finalmente abbracciare e vedere all’opera sul parquet del PalaDozza uno degli acquisti più importanti dell’ultimo mercato bianconero. Per lui oggi conferenza stampa di presentazione. Il playmaker bianconero, pronto per la sua prima gara con la Virtus Segafredo Bologna, ha parlato ai giornalisti.

“Adesso sto bene. Mi trovo bene a Bologna e sento l’affetto dei tifosi. Vorrei ringraziare Baraldi, il coach, Ronci, lo staff medico e tutti quelli che mi sono stati vicini. Sono molto contento di giocare domani e sono felice si cominciare. Quando sono arrivato, all’inizio non pensavo al basket. Pensavo solo a stare meglio. Quando è passato tutto, ho ricominciato a pensare al basket. La mia famiglia mi è stata molto vicina. Quando sono tornato sul campo ho ricominciato a divertirmi. Il gioco della pallacanestro è semplice e fa sentire bene, quindi mi ha aiutato a riprendermi più in fretta. Quindi prima la salute, poi il gioco.”

“Voglio a giocare con la mente aperta. So che non giocherò 30 minuti ma sono molto positivo. Voglio aiutare squadra e compagni e spero di dare il mio contributo. Solo essere sul parquet mi dà una grande energia. Sarò me stesso e non vedo l’ora. Io e Pajola? Abbiamo iniziato ad allenarci insieme a Milano con la nazionale. Ale è un grande giocatore e ci alleniamo sempre insieme ora. La sua abilità in difesa mi ispira ogni giorno e posso imparare molto da lui. Ci stimoliamo a vicenda.”

“Voglio migliorare tanto in difesa come vuole il coach e imparare a passare come Milos, uno dei migliori d’Europa.”

OMNISPORT