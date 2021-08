Virtus Bologna, presentati Hervey e Jaiteh

Continuano le presentazioni in casa Virtus Bologna che, dopo Udoh, Ceron e Ruzzier, nella giornata odierna ha organizzato un incontro coi media per dare ufficialmente il benvenuto ad altri due nuovi acquisti: Kevin Hervey e Mouhammadou Jaiteh.

Entrambi, prima di sottoporsi alle domande di rito da parte dei giornalisti, sono stati introdotti dal Direttore Generale Paolo Ronci.

“Avevamo l’idea di migliorare nella posizione di numero quattro mantenendo qualità ed aggiungendo fisicità e così siamo andati con grande decisione su Hervey nonostante il suo mercato fosse importante. Jaiteh invece viene da due stagioni ben giocate, in Russia e in Turchia, e aveva già toccato la nostra curiosità dallo scorso anno quando ha fatto ottime prestazioni contro le migliori squadre del campionato turche” ha detto il dirigente virtussino prima di lasciare la parola ai due giocatori.

“Non vedo l’ora di iniziare, le prime impressioni sono più che buone. Rispetto all’esperienza di due anni fa a Torino ho più esperienza, più energia, ho giocato in campionati diversi da quello italiano e ho avuto esperienze che mi hanno aiutato. Con Ceron mi sono incontrato in una circostanza sfortunata e rivederlo di nuovo in una situazione felice è la chiusura di un cerchio” ha dichiarato Jaiteh.

“Questo club ha vinto il titolo lo scorso anno e adesso siamo qui e vedo perché questo club ha vinto, posso toccarlo con mano. Quest’estate ho rivisto alcune partite che ho giocato e ho capito cosa posso migliorare e come ho giocato in alcune situazioni. Già nella passata stagione avevo capito che questo era un club di campioni, ora sono contento di farne parte” è commentato invece un entusiasta Kevin Hervey.

OMNISPORT | 18-08-2021 18:26