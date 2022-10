Virtus Bologna: Teodosic ancora in dubbio per il debutto europeo

05-10-2022 11:09

Venerdì sera la Virtus Bologna, reduce dalla vittoria nella Supercoppa e dall’affermazione contro Napoli nella prima giornata di campionato, farà il suo esordio stagionale in EuroLeague. Avversario delle V nere il Monaco con palla a due previste alle ore 20.30 alla Virtus Segafredo Arena.

Coach Scariolo è consapevole dell’importanza del match d’esordio…“Tutti hanno l’obiettivo di entrare nei playoff, ma per quanto ci riguarda dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un traguardo molto alto” ha dichiarato a Sportweek. “La nostra bravura sarà quella di farci trovare pronti il prima possibile, ma sappiamo che è un’esperienza nuova e per questo motivo non sarà semplice”.

La Virtus prosegue il suo avvicinamento al match d’esordio, ma Scariolo che ritroverà sicuramente Daniel Hackett, ha ancora un solo grande dubbio che riguarda Milos Teodosic: l’asso serbo risulta perfettamente guarito, ma, come normale che sia, è indietro come condizione fisica e non è detto che il coach iberico, decida di rischiarlo in questo momento.

Sergio Scariolo può anche registrare il ritorno del centro francese Mam Jaiteh, ma contemporaneamente lascia ai box Shengelia che molto probabilmente sarà pronto tra circa tre settimane. Il georgiano, sta lavorando per recuperare da un infortunio alla spalla, ma non è ancora pronto per giocare un match ufficiale.