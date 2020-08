Virtus Roma, Bucchi: "Felici di ricominciare"

Il coach della Virtus Roma Piero Bucchi ha commentato il calendario di Serie A 2020/2021, che vedrà i capitolini affrontare alla prima giornata, il 27 settembre, la Fortitudo Bologna. “Il nostro calendario ci ha riservato un inizio molto duro, impegnativo, con squadre molto attrezzate che hanno iniziato presto la preparazione e si faranno trovare pronte al via del campionato. Innanzitutto voglio dire che è un piacere tornare a parlare di campionato dopo la brusca chiusura della scorsa stagione a causa di un’emergenza Covid-19 che speriamo davvero col tempo di poterci mettere alle spalle”.

“Noi stiamo cercando di accelerare i tempi per recuperare più terreno possibile, in questo mese dobbiamo ottimizzare il lavoro sperando che gli americani possano arrivare quanto prima in modo da poter lavorare con il gruppo al completo”.

OMNISPORT | 20-08-2020 15:37