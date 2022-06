Virtus, Scariolo: "Siamo arrivati alla finale al lumicino"

18-06-2022 23:18

Il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo ha commentato così il ko in gara 6 che ha consegnato lo scudetto a Milano: “Complimenti a loro, da parte nostra grande orgoglio per la stagione, peccato avere finito non in riserva, di più”.

“Dopo l’Eurocup le energie si sono prosciugate- le parole alla rai -. Le condizioni fisiche di moltri dei nostri erano approssimative, molti sono arrivati al lumicino dopo uno sforzo massimo. Ora c’è da riposare e riflettere per continuare a crescere l’anno prossimo”.