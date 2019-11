Vitali: "Teodosic e Sergio Rodriguez impressionano"

Il play della Germani Brescia Luca Vitali in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si sofferma su due campioni come Milos Teodosic della Virtus e Sergio Rodriguez dell'Olimpia. "Appena posso li studio per imparare qualcosa. Di Milos mi impressiona la capacità che ha di chiudere le gare dal nulla sempre con la stessa semplicità".

"Sergio l’ho affrontato per la prima volta in un Europeo giovanile a Saragozza ed era già spettacolare. Possiede un’armonia ineguagliabile nella scansione movimento del corpo, palleggio e passaggio. Va a velocità tripla rispetto a tutti gli altri. L’unica cosa che puoi fare è provare ad anticiparlo su un lato sperando che sia quello giusto. Se riesce a cambiarlo, il rischio è di fare brutta figura".

Il momento di Brescia: "Veniamo da un ottimo inizio, siamo in corsa anche in EuroCup. La base è quella dell’anno scorso a cui abbiamo aggiunto ottimi stranieri che hanno capito al volo cosa devono dare e una nuova guida tecnica".

SPORTAL.IT | 27-11-2019 09:51