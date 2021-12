Vlahovic, futuro in bilico: Juventus bloccata, la Fiorentina rilancia

01-12-2021 14:00

Il campionato di Serie A 2021-2022 si avvicina al giro di boa nel segno del Napoli capolista solitario dopo la goleada sulla Lazio, ma anche nel segno di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo della Fiorentina sta per concludere il suo anno solare da sogno e veleggia al comando della classifica cannonieri del campionato italiano. Ciro Immobile, Edin Dzeko e gli altri bomber della Serie A sono costretti ad inseguire il talento classe 2000, che sta trascinando la Fiorentina verso il sogno di tornare a disputare le coppe europee nella prossima stagione.

Eppure il futuro di Dusan Vlahovic è a tutt’oggi avvolto nel mistero, dopo che nello scorso ottobre i rappresentanti del giocatore avevano annunciato l’interruzione definitiva delle trattative con la società per il rinnovo del contratto del centravanti, che andrà in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2023 e che quindi sembra avviato a lasciare la Toscana a parametro zero tra un anno e mezzo, a meno di colpi di scena.

Dusan Vlahovic: la Fiorentina prepara una nuova offerta per il rinnovo

Quale tipo di colpo di scena? Gli scenari possibili sono due: la pace tra le parti, con conseguente riapertura dei negoziati e rinnovo del contratto, oppure la cessione di Vlahovic da parte della Fiorentina, già nel prossimo gennaio o al termine della stagione.

Le squadre che stanno seguendo da vicino l’attaccante sono tante. In Italia la Juventus sembra in vantaggio su tutte, forte anche del gradimento del diretto interessato, mentre all’estero a guidare la lista delle pretendenti sono Manchester City e Tottenham.

La Fiorentina però non si arrende, così nella giornata di martedì è andato in scena un incontro a sorpresa tra il dg del club viola, Joe Barone, e Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic.

Un vero e proprio disgelo che, secondo quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, vedrebbe come regista il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il magnate italo-statunitense, conquistato dai risultati che sta ottenendo sul campo la squadra di Vincenzo Italiano, vuole fare un ultimo tentativo per convincere Vlahovic al rinnovo e fare del serbo il simbolo delle ambizioni societarie.

Juventus, il caso plusvalenze può rallentare l’assalto a Vlahovic

L’ultima offerta della Fiorentina era di 5 milioni netti per quattro anni, con clausola rescissoria fissata a 75 milioni, ma Ristic ha detto no, bocciando la proposta d’ingaggio, ritenuta troppo bassa, e anche la presenza della clausola.

La Juventus osserva interessata. I bianconeri, che hanno già stanziato una cifra minima di 80 milioni per il mercato (al netto delle cessioni), potrebbero clamorosamente sferrare un attacco già a gennaio, magari con un’offerta nell’ordine dei 50-60 milioni in grado di far vacillare Commisso.

Per la Juventus potrebbe essere un modo per invertire il momento di difficoltà in campo, con la squadra attardata dai primi posti, ma soprattutto fuori dal campo, con l’indagine sulle plusvalenze che preoccupa in ottica futura.

Da verificare, tra l’altro, è quanto questo aspetto possa incidere sul gradiomento che Vlahovic e i propri rappresentanti avevano già accordato al trasferimento a Torino.

I numeri da sogno di Dusan Vlahovic nel 2021

Grazie al gol realizzato nel 3-1 alla Sampdoria, che ha segnato la sua 100ª presenza con la maglia della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha toccato quota 29 gol nell’anno solare 2021. Solo Robert Lewandowski con 38 ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei.

Inoltre, solo altri quattro gioocatori stranieri son stati in grado di segnare almeno 29 gol in Serie A negli ultimi 69 anni: si tratta di Cristiano Ronaldo (33 nel 2020), di Gonzalo Higuain (30 nel 2016) e di Hernan Crespo (30 nel 2001).

Vlahovic ha quindi concrete possibilità di superare questi “miti” ed entrare ulteriormente nella storia del calcio italiano.,

