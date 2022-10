17-10-2022 12:54

Dusan Vlahovic ha deciso il derby della Mole. Tre punti salvifici per la Juvnìentus, soprattutto per la panchina di Massimiliano Allegri , decisamente traballante alla vigilia del match coi granata e dopo la disfatta di Haifa, nonostante le continue rassicurazioni della dirigenza e del presidente Andrea Agnelli .

Generoso in campo, l’ex Fiorentina si è dimostrato altrettanto generoso dopo il triplice fischio. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Vlahovic avrebbe offerto la cena a tutti i serbi presenti in campo e in tribuna. Cena pagata, infatti, ai connazionali Filip Kostic e, sponda granata, a Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic , insieme al commissario tecnico della nazionale serba (qualificata agli imminenti Mondiali di Qatar 2022) Dragan Stojkovic , presente sugli spalti.