Vlahovic infortunato: salta gli impegni con la Serbia

Si chiude male la stagione per l'attaccante, che si era fatto male al tendine sartorio in maglia Juventus

12-06-2023 15:15

Si chiude male una pessima stagione per Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus. Proprio in maglia bianconera, il giocatore aveva subito un affaticamento al tendine sartorio, che non è ancora guarito. Per questo motivo, il giocatore non potrà rispondere alla chiamata del commissario tecnico della Serbia per il duplice impegno della sua Nazionale: l’amichevole contro la Giordania e poi la gara con la Bulgaria, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024.

Il nome di Vlahovic, in queste settimane, viene fatto principalmente per ragioni di mercato dato che, di fronte a un’ottima offerta, potrebbe partire e lasciare la Juve.