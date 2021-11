Vlahovic, messaggio sul futuro: "Voglio vincere e non avere rimpianti"

15-11-2021 11:53

Tra le stelle di Qatar 2022 ci sarà anche Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina ha centrato il pass diretto per il prossimo Mondiale con la sua Serbia grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta al 93′ in Portogallo con gol decisivo di Aleksandar Mitrovic.

Un’impresa per la squadra del ct Dragan Stojkovic, andata a vincere in rimonta (i campioni d’Europa 2016 erano andati in vantaggio dopo appena due minuti con Renato Sanches) in casa di uno spento Cristiano Ronaldo, al quale in attes degli insidiosi playoff non resta che rimpiangere il famoso gol fantasma non convalidato all’andata proprio in Serbia.

Intervistato dal sito della federcalcio serba al termine del match di Guimaraes, Vlahovic ha espresso tutta la propria gioia, dopo averlo già fatto via social al fischio finale della partita: n vedo l’ora che arrivi il Mondiale, per andarci e fare un grande risultato.

Vlahovic ha pure risposto a una domanda sul proprio futuro, che sarà lontano da Firenze, parlando però in termini piuttosto criptici: “Voglio lavorare ancora di più, ho grande fame di vittorie e di gol. Se farò questo quantomeno non avrò nulla di cui pentirmi pensando che avrei potuto fare fare qualcosa di diverso”.

Parole che sembrano alludere alla volontà di non sbagliare nella scelta tra le tante squadre che sono sulle sue tracce…

