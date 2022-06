VNL femminile, le nuove convocazioni per la seconda settimana

07-06-2022 17:40

Il C.T. della Nazionale italiana femminile di volley, Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per il collegiale di preparazione alla seconda week di Volleyball Nations League che vedrà l’Italia impegnata a Brasilia (Brasile) dal 15 al 19 giugno.

Saranno 16 le azzurre che si ritroveranno al Centro Pavesi domani, mercoledì 8 giugno. Nei prossimi giorni il CT azzurro deciderà l’elenco delle 14 che partiranno alla volta del Brasile (nella notte tra l’11 e il 12 giugno) per prendere parte alla Pool 4 di VNL. Le due atlete escluse dalla lista delle 14 per Brasilia saranno poi aggregate al gruppo U21 al lavoro a Chiavenna in preparazione del Giochi del Mediterraneo fino al 19 giugno.

Le convocate

Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Francesca Bosio

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Alice Degradi, Anastasia Guerra

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor

Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Marina Lubian

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino