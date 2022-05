VNL, inizia il percorso della Nazionale di Mazzanti

30-05-2022 16:17

Domani, l’Italia del volley campione d’Europa in carica farà il suo debutto in VNL. Alle 17:30 le azzurre sfideranno all’Ataturk Sports Hall di Ankara la Turchia nel match valido per la prima giornata della Pool 2 della Volleyball Nations League.

Rispetto alle precedenti tre edizioni il nuovo format della Volleyball Nations League si articolerà in tre settimane di gioco durante le quali ogni team disputerà 4 partite. Le avversarie ad Ankara dell’Italia saranno oltre la Turchia, Belgio, Olanda e Cina. Al termine delle tre settimane di gioco, le migliori 7 nazionali (più la Turchia, paese ospitante) della classifica generale disputeranno la Final 8 in programma sempre ad Ankara dal 13 al 17 luglio.

Davide Mazzanti ha detto: “Inizia per noi una VNL molto importante perché affrontiamo grandi nazionali e perché con il nuovo regolamento diventa fondamentale fare sin da subito risultato per il ranking. È un periodo molto particolare della stagione e servirà un’attenta gestione del gruppo per consentire alle ragazze di migliorare la propria condizione fisica ma allo stesso tempo il nostro obiettivo sarà quello di giocare sempre al massimo e con la formazione migliore possibile per provare a fare risultato. Nelle prime due tappe alterneremo le ragazze lavorando con massima attenzione per poi affrontare con il gruppo al completo l’ultima tappa prima dell’eventuale Final.La Turchia è un avversario molto forte – ha proseguito Davide Mazzanti – sappiamo che ad attenderci sarà una partita molto impegnativa sotto tutti i punti di vista. Le turche giocano da tanto insieme e fanno dell’organizzazione e dell’affiatamento i loro punti di forza. Si tratterà senza ombra di dubbio di un ottimo test per capire a che punto siamo e per iniziare a fare risultato”